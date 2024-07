Buitenlandse media meedogenloos na verlies Oranje: 'Lauwe cola zonder prik'

Het was voor veel Oranjefans een koude douche dinsdagavond, het Nederlands Elftal ging in Berlijn met 2-3 ten onder tegen Oostenrijk. Ronald Koeman sprak na de persconferentie al van een wanvertoning, buitenlandse media sluiten zich daarbij aan of zijn nog feller op Oranje.

Bondscoach Koeman trok een duidelijke conclusie na de nederlaag van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk. "Het zal echt snel beter moeten", reageerde de bondscoach op een persconferentie. "Want anders gaan we het echt niet redden in de achtste finales."

'Lauwe cola zonder prik'

Niet alleen in Nederland schrokken ze van het spel van Oranje . Ook de buitenlandse media zagen hoe Nederland onderuit ging tegen Oostenrijk: "Lauwe cola zonder prik versus een halve liter Red Bull", schrijft het Belgische Het Laatste Nieuws.

"Oranje wilde tegen Oostenrijk gewoon lekker ballen. Vroeger, steeds langer geleden, had het elftallen die daarmee wegkwamen. Maar dit is niet meer het Nederland van Johan Cruijff, Dennis Bergkamp of Wesley Sneijder, wel dat van Joey Veerman. Zelfs de veelgeprezen defensie gaf niet thuis", oordeelt de Vlaamse krant hard.

Franse en Engelse media niet onder indruk

Ook het Franse L'Équipe was niet onder de indruk van Oranje. "Nederland kwam twee keer knap terug van een achterstand, maar dat was zo'n beetje het enige wat de ploeg liet zien."

De BBC maakt de vergelijking met betere tijden, het was dinsdag namelijk precies 36 jaar geleden dat Nederland het EK won. "Maar ze weten dat ze voortaan veel beter moeten spelen om dat succes te kunnen herhalen", schrijven de Britten.

'Nederland was te relaxed'

Media uit Oostenrijk, de tegenstander van Oranje en uiteindelijk verrassende poulewinnaar, zagen een zwak Nederland, maar ook een goed Oostenrijk. "Oostenrijk zorgt voor sensatie op het EK", aldus Kurier. Ook Kleine Zeitung looft de ploeg van Rangnick. "Oostenrijk domineerde in de openingsfase, terwijl Nederland veel te relaxed was."