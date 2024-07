Vroege avondspits verwacht vanwege start EK-wedstrijd Oranje

De spanning stijgt voor de wedstrijd Nederland tegen Roemenië dinsdagavond. Om 18.00 uur is de aftrap, en veel Nederlanders willen dan klaar zitten voor de buis. Dat betekent op tijd vertrekken richting huis, dus de avondspits komt wat eerder op gang dan normaal.

Dat verwachten ANWB en Rijkswaterstaat. De avondspits zal ongeveer een uur eerder beginnen. Waar de piek van de spits op een normale doordeweekse dag rond 17.30 uur ligt, zal dat nu rond 16.30 uur zijn.

Drukte verspreid

"Je zag vanochtend al dat het ook wat eerder druk was dan normaal. Bijna heel Nederland wil eerder weg van werk om die wedstrijd te zien", aldus een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen Hart van Nederland. Volgens de woordvoerder zal de drukte iets meer verspreid liggen over de middag, omdat het van de werkgever afhangt hoe laat een werknemer weg mag.

Mogelijk is de spits ook wat zwaarder, aldus de woordvoerder van Rijkswaterstaat. Een woordvoerder van de ANWB laat aan Hart van Nederland weten dat het regenachtig is, en dat dat ook kan meespelen in de drukte.