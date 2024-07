Fans vinden dat deze Oranjespelers te weinig speeltijd krijgen op EK

Oranje doet het tot nog toe wisselend op het EK, met een overwinning, een gelijkspel en een verlies. Als het aan Oranjefans ligt moet er iets veranderen aan de opstelling. Zo moet vooral de voorhoede aangepast worden, zeggen de EK-kijkers uit het Hart van Nederland-panel.

Volgens de voetbalfans moet vooral Wout Weghorst meer speelminuten krijgen dan tijdens de groepswedstrijden. Weghorst wist een dreigend gelijkspel tegen Polen in de laatste minuten om te buigen naar een overwinning door na een late invalbeurt de 2-1 te scoren.

Snelheid versus kracht

Mede dankzij die wedstrijd is er een grote hype ontstaan rondom de 31-jarige aanvaller. 41 procent van de EK-volgers vindt dat Weghorst meer speeltijd verdient, maar gaat dat ook gebeuren? De boomlange Weghorst staat bekend om zijn kracht, iets dat zeker aan het eind van de wedstrijd goed van pas kan komen als de snelheid omlaag is gegaan en hij als pinch-hitter een doelpunt kan scoren. Tot nu toe werd mede om die reden telkens gekozen voor basisplaatsen voor meer behendige spelers als Memphis Depay en Cody Gakpo, die in het snelle begin van wedstrijden meer tot hun recht kunnen komen.

Ook je mening geven? Word lid van het Hart van Nederland-panel! Kijk hier voor alle informatie over het panel en meld je net als 40.000 andere mensen aan voor de onderzoeken! Per onderzoek wordt een voor de Nederlandse bevolking representatief deel van het panel uitgenodigd. De laatste onderzoeken bekijk je hier.

Frimpong

En als je snelheid en behendigheid zegt, dan is Jeremie Frimpong misschien wel bij uitstek de speler aan Nederlandse zijde die aan die vereisten voldoet. Tot nu toe is er echter nog maar één basisplaats geweest voor de vleugelspeler, in de groepswedstrijd tegen Frankrijk. In die wedstrijd wist Frimpong echter niet te overtuigen. Toch ziet 21 procent van de EK-volgers in het megatalent iemand die ook meer moet spelen.

Op de derde plek is een verdediger te vinden. Tot nu toe hebben de centrale verdedigers Virgil van Dijk en Stefan de Vrij alle minuten gespeeld, maar de voetbalfans vinden dat het ook tijd wordt om Matthijs de Ligt een kans te bieden. De sterkhouder van de verdediging bij Bayern München heeft nog geen minuten mogen maken voor Oranje.