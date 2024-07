München kleurt langzaam oranje: fans hebben er zin in

Het is bijna zover: Nederland speelt dinsdag tijdens het EK tegen Roemenië. De Nederlandse fans in München kijken er erg naar uit, ziet verslaggever Joya de Boer een dag voor de wedstrijd in de Duitse stad.

De KNVB verwacht dat 10.000 tot 15.000 supporters naar München komen voor de achtste finale tegen Roemenië op het EK. Minimaal 7000 Oranjefans hebben een kaartje voor het duel van dinsdag in de Allianz Arena. De drie groepsduels van Oranje op de Europese eindronde trokken ruim 40.000 Nederlandse supporters naar Hamburg, Leipzig en Berlijn.

'Wordt een m akkie'

In München is de sfeer goed. "We zijn met het vliegtuig gekomen vanochtend vroeg, maar begint een beetje binnen te druppelen", zegt een oranjesupporter doelend op steeds meer oranje in de Duitse stad. "Roemenië wordt een makkie, drie nul", vult hij aan.

Oranjemars

Dinsdag is er ook nog een Oranjemars. De KNVB heeft een alternatieve optocht geregeld omdat het zo'n twee uur lopen is vanaf het centrum van München naar de Allianz Arena, waar het duel om 18.00 uur begint.

De fanmars begint om 12.00 uur bij het Olympia-Eissportzentrum en eindigt om 13.00 uur bij de fanzone bij het Olympiapark. Daar treden Yves Berendse en Joel Borelli op. Vervolgens worden supporters met bussen naar de Allianz Arena vervoerd. De fanzone is ook bedoeld voor Roemeense fans, onder het motto: voetbal verbindt.