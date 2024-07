Oranje na deze twee landen grootste kanshebber voor EK-winst

Nadat woensdagavond ook in poule E en F op het EK de beslissingen zijn gevallen, zijn nu alle teams voor de achtste finales bekend. Tijd voor sportdatabureau Gracenote om met behulp van data te berekenen welk land de, statistische gezien, de meeste kans maakt op de EK-winst. En de uitslag zal, zeker na de wedstrijd tegen Oostenrijk, enigszins verrassen.

Gracenote berekent namelijk dat Oranje (11,6 procent) na Spanje (17 procent) en Duitsland (12,8 procent) de meeste kans maakt om het EK te winnen. Want waar het er woensdag nog lang op leek dat Oranje het op papier sterke Engeland zou loten, veranderde dat omdat Georgië in poule F verrassend wist te winnen van het al geplaatste Portugal.

Oranje komt hiermee aan de kant van het speelschema terecht die op papier het meest gunstig is. Oranje ontloopt aan deze kant namelijk favorieten voor de winst Spanje, Duitsland en Frankrijk, die we we pas in de finale tegen kunnen komen. De grote namen die wel aan de kant van Nederland zitten en we dus voor de finale al kunnen treffen zijn Engeland en Italië.

Roemeense verrassing

Oranje komt als een van de beste nummers drie uit de poulefase en komt daarmee, de eveneens verrassende winnaar uit poule E, Roemenië tegen. Het Oost-Europese land bleef in die poule onder andere België voor, die als tweede doorgaan en zich op mogen maken voor een kraker tegen Frankrijk.

Het Nederlands Elftal speelt dinsdag 2 juli om 18.00 uur de achtste finale tegen Roemenië. De wedstrijd vindt plaats in de Allianz Arena in München.