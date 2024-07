Nederland houdt vertrouwen in Koeman, weer iets meer geloof in eindwinst EK

Ronald Koeman kan nog steeds rekenen op de steun van de Nederlandse fans, zo blijkt uit onderzoek onder de EK-volgers van het Hart van Nederland-panel. De bondscoach krijgt een 6,4 voor zijn werk tot nu toe. Ook zijn de Oranjefans weer wat positiever gestemd over de kans op de eindwinst in het EK.

Het EK is tot nu toe een rollercoaster voor het elftal en de supporters. Na de moeizame 2-1 winst tegen Polen en het matige 0-0 gelijkspel tegen Frankrijk verloor Nederland met 3-2 van Oostenrijk. Desondanks krijgt Koeman nog wel steun van de meerderheid. 73 procent van de fans geeft hem een voldoende, met de 6,4 als gemiddelde tot gevolg.

Vertrouwen

Het vertrouwen in een mogelijk kampioenschap is ook iets toegenomen. Waar na de verloren wedstrijd tegen Oostenrijk het vertrouwen in de eindoverwinning tot een dieptepunt was gezakt naar slechts 7 procent, is dat nu weer opgekrabbeld naar zo'n 13 procent. Dat is nog altijd lager dan de 18 procent van de voetbalfans die voorafgaand de wedstrijd tegen Oostenrijk dachten dat Oranje kampioen zou worden.