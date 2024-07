Gakpo voelt zich gesterkt door uitslag HvNL-panel: 'Doet mij veel goeds'

Ondanks het verlies tegen Oostenrijk in de laatste groepswedstrijd gaan Nederlandse voetbalfans met groot vertrouwen de achtste finales in. Driekwart gelooft dat Oranje dinsdagavond zal gaan winnen van Roemenië, tot groot genoegen van sterspeler Cody Gakpo: "Dat doet mij en het hele team veel goeds."

74 procent van de voetbalfans in het Hart van Nederland-panel denkt dat Nederland zal gaan winnen, slechts 26 procent denkt dat Roemenië aan het langste eind zal trekken. "We voelen het zelfvertrouwen ook groeien naarmate de week vorderde, en dan is het natuurlijk fijn dat het hele land achter je staat", vervolgt Gakpo tijdens de afsluitende persconferentie. "Ik denk iedere keer als die Oranjemuur achter je staat, dat doet ons harder rennen. Hopelijk kunnen we dat morgen weer doen."

Ook je mening geven? Word lid van het Hart van Nederland-panel! Kijk hier voor alle informatie over het panel en meld je net als 40.000 andere mensen aan voor de onderzoeken! Per onderzoek wordt een voor de Nederlandse bevolking representatief deel van het panel uitgenodigd. De laatste onderzoeken bekijk je hier.

Spannende wedstrijd

20 procent denkt dat Nederland met ruime cijfers gaat winnen, oftewel twee doelpunten verschil of meer. 54 procent verwacht dat het een zeer spannende wedstrijd gaat worden, en dat Oranje uiteindelijk met één doelpunt verschil of na strafschoppen zal winnen.

Wedkantoren

En het zijn niet alleen de fans die er zo over denken: ook als het aan de wedkantoren en de data-analisten ligt heeft Oranje verreweg de grootste kans op de overwinning. Bij de wedkantoren worden de winkansen voor Nederland momenteel ingeschat op zo'n 70 procent. OptaAnalyst is voor 63 procent overtuigd van een Nederlandse overwinning, en Google denkt dat Nederland 68 procent kans maakt.