Drukker op de weg dan normaal door Oranje-wedstrijd

Het is dinsdag rond 17.30 uur drukker op de weg dan normaal rond dat tijdstip. Dat heeft alles te maken met de wedstrijd die het Nederlands elftal om 18.00 uur speelt op het EK, meldt de ANWB.

Een woordvoerder van de ANWB zei dinsdag rond 16.30 uur dat mensen wat eerder de weg opgingen om de wedstrijd niet te missen. Rond dat tijdstip stond er 611 kilometer file in Nederland.

Meer dan 1,5 uur vertraging

Een uur later is dat op gelopen tot ruim 800 kilometer. "Zoals verwacht een drukke en vroege avondspits. Vooral druk in de Randstad en in het zuiden", meldt de ANWB op X. Op de A12 is sprake van meer dan anderhalf uur vertraging, op de A4 bedraagt die meer dan een uur.

Om 18.00 uur trapt Oranje af tegen Roemenië met als inzet een plek in de kwartfinale.

ANP