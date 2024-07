Dit kunnen we verwachten van Roemenië - Oranje: 'We geloven in een stunt'

Matchday voor Oranje: het is dinsdagavond erop of eronder voor de mannen van bondscoach Ronald Koeman. Voor Nederland is het toernooi aangekomen in de knock-outfase en na dinsdagavond zijn alle kwartfinalisten bekend. Maar wie zijn de (mogelijke) tegenstanders van Nederland als ze het tot de finale schoppen?

De eerste horde naar de finale is Roemenië, de twee landen treffen elkaar in het Zuid-Duitse München. Het is niet de eerste ontmoeting tussen Roemenië en Nederland. Als je naar de statistieken kijkt heeft Nederland weinig te vrezen voor het Oost-Europese team.

Na zestien jaar weer naar kwartfinales Het Nederlands elftal hoopt zich na zestien jaar weer te plaatsen voor de kwartfinales van het EK voetbal. Nederland strandde op het EK van 2008 in de kwartfinales tegen Rusland. Vier jaar later verloor Oranje alle drie de groepswedstrijden en in 2016 ontbrak het Nederlands elftal op het EK. Bij de laatste editie, in 2021, verloor Oranje in de achtste finales van Tsjechië.

Statistieken in het voordeel van Nederland

De twee landen speelden veertien keer eerder tegen elkaar. Nederland trok toen tien keer aan het langste eind, drie keer werd het gelijk en slechts één keer wist Roemenië te winnen. Ook staat Nederland er goed voor bij de gokkantoren. De kans dat Roemenië wint, wordt ruim vier keer lager ingeschat dan dat Nederland zou winnen. Ook de kans dat de wedstrijd eindigt in een gelijkspel lijkt klein.

Oranje heeft ook een geweldig doelsaldo (29 - 3). De laatste (vriendschappelijke) wedstrijd was in 2017 en eindigde in een 0-3 voor Nederland. De eerste goal in die wedstrijd werd gemaakt door Memphis Depay, een van de weinige spelers die hoogstwaarschijnlijk ook dinsdag gaat spelen.

Vertrouwen bij gokkers en resultaten uit het verleden zijn leuk, maar daar koop je in de knock-outfase niets voor. Wat weten we verder over het land? Roemenië staat momenteel 47e op de FIFA World Ranking, Nederland staat op dit moment 7e.

In de laatste zeven wedstrijden wist Nederland vier keer te winnen, een keer speelde het gelijk en twee keer verloor het. Roemenië heeft daarin ook mindere cijfers: van de laatste zeven wedstrijden wist het land slechts één keer te winnen, vier keer werd het gelijk en verloor het twee keer.

Vertrouwen bij de Roemenen is groot

Het vertrouwen in het team is groot. In de kwalificatie verloren ze geen wedstrijd en eindigden ze boven Zwitserland (kwartfinalist). In de aanloop naar het EK werd er ook geoefend. Die vriendschappelijke reeks verliep minder goed. Drie keer werd er gelijkgespeeld (tegen Noord-Ierland, Bulgarije en Liechtenstein) en tegen Colombia werd met 3-2 verloren.

In de poulefase werd er weer wat vertrouwen bijgetankt. In de groep met België, Slowakije en Oekraïne werden ze knap eerste. Er zijn niet echt individuele spelers waar Nederland op moet letten. Maar als je dan toch een naam zou moeten noemen, dan valt de keuze van voetbalkenner van Hart van Nederland Thijs Zilverberg al snel op de captain van het elftal, Nicolae Stanciu. "Als Oranje Stanciu net zoveel ruimte geeft als de Oostenrijkers, dan hebben ze een probleem. Hij zorgt altijd voor dreiging met zijn techniek. En laat hem vooral niet schieten."

De aanvallers van Nederland gaan volgens Zilverberg een zware kluif hebben aan verdediger Radu Dragusin van Tottenham. "Hij organiseert de verdediging en met zijn lengte is Memphis Depay kansloos bij iedere hoge bal die zijn kant op komt."

Kracht van het team

De kracht van Roemenië is het team. Ze kunnen snel omschakelen en kunnen op die momenten de Nederlandse verdediging het flink moeilijk maken. Ook hebben ze laten weten zonder angst te gaan spelen en te geloven in een stunt tegen Nederland. Volgens de Roemeense bondscoach Iordanescu is Oranje wel de favoriet voor de wedstrijd.

De winnaar van deze achtste finale treft in de kwartfinale Oostenrijk of Turkije. In de halve finale wacht dan mogelijk Zwitserland of Engeland.