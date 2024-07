Oranje scoort lekker op het EK: al miljoenen euro's verdiend

Het Nederlands elftal heeft tot nu toe 15,75 miljoen euro aan prijzengeld verdiend op het Europees Kampioenschap. De recente zege in de achtste finales tegen Roemenië, die eindigde met een overtuigende 3-0, leverde Oranje 3,5 miljoen euro op. De totale prijzenpot kan oplopen tot ruim 32 miljoen euro.

Overwinningen tijdens het toernooi leveren telkens 1 miljoen euro op, en de kwalificatie voor de kwartfinale voegde daar nog eens 2,5 miljoen euro aan toe.

Voor de achtste finales had het Nederlands elftal al 12,25 miljoen euro in de wacht gesleept. De startpremie voor deelname aan het toernooi bedroeg 9,25 miljoen euro. Het bereiken van de achtste finales was goed voor 1,5 miljoen euro, het gewonnen groepsduel tegen Polen (2-1) leverde 1 miljoen euro op, en het gelijkspel tegen Frankrijk bracht nog eens 500.000 euro in het laatje.

Winst verdubbelen als Oranje titel pakt

Oranje speelt zaterdag tegen Turkije in de kwartfinale. De halvefinalisten van het EK krijgen 4 miljoen euro, finalisten ontvangen 5 miljoen euro, en de winnaar van de Europese eindronde gaat naar huis met een extra 8 miljoen euro. Het totale prijzengeld van het EK in Duitsland bedraagt maar liefst 331 miljoen euro.

Het geld dat het Nederlands elftal verdient, gaat naar de KNVB.