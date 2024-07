Vertrouwen in Oranje groeit na 3-0 tegen Roemenië: 'Dit is wat het elftal werkelijk kan!'

Oranjefans zijn lovend over het optreden tegen Roemenië. Het Nederlands elftal kreeg gemiddeld een 7,6, een stuk hoger dan tegen Polen (6,8), Frankrijk (6,5) en Oostenrijk (4,1). Vooral de voetballers die goals maakten krijgen veel lof, zo blijkt uit onderzoek onder de voetbalfans in het Hart van Nederland-panel.

Voor 51 procent van de kijkers was Cody Gakpo de beste speler. De aanvaller van Liverpool scoorde in de twintigste minuut het eerste doelpunt door van buiten naar binnen te komen en in de korte hoek raak te schieten. Hij scoorde na de rust nog eens. Dat doelpunt werd afgekeurd om buitenspel.

Ook Donyell Malen (15 procent) krijgt veel lof. Hij maakte in de 84e minuut de tweede treffer. In de blessuretijd tikte hij ook de 3-0 erin. Daarmee lijkt hij bij de panelleden zijn eigen doelpunt tegen Oostenrijk te hebben goedgemaakt.

Memphis Depay

Wie zich met deze wedstrijd niet populair heeft gemaakt, is Memphis Depay. 39 procent vond hem de slechtste speler in het duel met Roemenië. "Memphis is natuurlijk een goede speler, maar een spits die niet scoort en te vaak de bal verliest", schrijft een van de panelleden.

Een kleine groep van 7 procent is ook teleurgesteld in Xavi Simons. "Ik snap echt niet wat hij in het elftal te zoeken heeft. Vandaag was hij al paniek toen die een bal kreeg aangespeeld", schrijft een ander panellid. Echter geldt dat niet voor de bondscoach: Ronald Koeman vond 'Xavi de allerbeste vandaag', zei hij na afloop tegen de NOS.

Vertrouwen in de beker groeit

Het vertrouwen dat Oranje het Europees kampioenschap kan gaan winnen is ook toegenomen dankzij de overwinning op Roemenië. Na het drama tegen Oostenrijk geloofde slechts 8 procent nog in een eindoverwinning voor Nederland. Dat is nu 25 procent. "Dit is wel wat het elftal werkelijk kan. Goed gespeeld", reageert een van de panelleden. "Het middenveld verdiende een 10! Wellicht was het verlies tegen Oostenrijk wel het beste dat Oranje kon overkomen", aldus een ander panellid.