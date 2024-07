Bijna 2-0! Tweede doelpunt van Gakpo afgekeurd

Bijna stond het 2-0 voor Oranje in het achtstefinaleduel tegen Roemenië, maar de VAR stak er een stokje voor. Het tweede doelpunt, wederom van Cody Gakpo, werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Gakpo scoorde in de 63e minuut de 2-0 van dichtbij over de Roemeense doelman heen. Maar hij bleek buitenspel te staan. Vooralsnog staat Nederland op winst met 1-0.

Het Nederlands elftal heeft in de vierde wedstrijd van het EK met een trend gebroken. De ploeg van Ronald Koeman kwam in de groepsfase vaak op achterstand, maar opende in de achtste finale tegen Roemenië zelf de score. Cody Gakpo scoorde in de twintigste minuut (1-0)

Gakpo op topscorerslijst

Cody Gakpo heeft zich daardoor aan kop gemeld van de topscorerslijst van het EK. Voor de 25-jarige Gakpo is het zijn zesde doelpunt op een eindtoernooi. Op het WK van 2022 in Qatar scoorde hij drie keer. Gakpo maakte in 28 interlands (de wedstrijd tegen Roemenië al meegerekend) twaalf doelpunten.

'Fijn dat het land achter je staat'

Maandag gaf de voetballer nog aan veel steun te halen uit het geloof van de Oranjefans in het team. "Dat doet mij en het hele team veel goeds", zei hij daarover. 74 procent van de voetbalfans in het Hart van Nederland-panel denkt dat Nederland zal gaan winnen. "We voelen het zelfvertrouwen ook groeien naarmate de week vorderde, en dan is het natuurlijk fijn dat het hele land achter je staat", vervolgde Gakpo tijdens de afsluitende persconferentie. "Ik denk iedere keer als die Oranjemuur achter je staat, dat doet ons harder rennen. Hopelijk kunnen we dat morgen weer doen."