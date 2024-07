Buitenlandse media lyrisch over Oranje: 'Nederlanders weten hoe je moet voetballen'

Het Nederlands elftal heeft volgens buitenlandse media na een bedenkelijke start laten zien wat het waard is. De grote sporttitels prijzen Oranje voor de 3-0 overwinning op Roemenië. De Roemeense nieuwssite Adevarul schrijft dat het nationale elftal het toernooi "met opgeheven hoofd" kan verlaten.

Bild ziet in de Nederlandse overwinning ook meerdere links met Duitsland. "Klopp-lieveling en BVB-ster laten heel Nederland dromen!", kopt de krant. Bild verwijst daarmee naar doelpuntenmakers Cody Gakpo, die goed was voor een "Turbo-Tor" (turbotreffer) en bij Liverpool onder Jürgen Klopp speelde, en Donyell Malen van Borussia Dortmund (BVB).

'Vooruitgang'

Volgens de Franse krant L'Equipe liet het Nederlandse spel "duidelijke vooruitgang" zien ten opzichte van de eerdere wedstrijden op dit EK. Het Italiaanse Gazetta della Sport zegt dat Roemenië "onbevreesd" gespeeld heeft, maar dat Nederland "duidelijk dominantie" aan de dag legde.

"Als iemand er nog aan herinnerd moest worden: de Nederlanders weten hoe je moet voetballen", schrijft de Britse krant The Guardian. Ook The Sun noemt het Nederlandse optreden "indrukwekkend". Gakpo bleek "een man voor het grote moment". "Dat is een zin die je Liverpoolfans zelden of nooit hebt horen uitspreken", voegt die krant daar met een kleine sneer aan toe.

'Voetbalbeesten'

De Roemeense ploeg kwam op het EK aan als "bruid van Frankenstein", maar heeft zich ontwikkeld tot "voetbalbeesten", schrijft de Roemeense nieuwssite Adevarul. Het Nederlands elftal was een maatje te groot: "hoewel we blijven zeggen dat Nederland niet meer is wat het is geweest, hebben de Batavieren ons op het veld wederom verslagen".

Het Belgische persbureau Belga wees erop dat Oranje de overwinning deels aan de Rode Duivels te danken had. Bondscoach Koeman had voor zijn tactiek tegen Roemenië namelijk bij de Belgen gespiekt: "Die toonden tegen Roemenië al dat de ruimte op flanken lag", aldus Koeman.

Ook de voorpagina's van de Nederlandse kranten kleuren oranje. Het AD kopt dat de "lach terug" is en De Telegraaf zegt dat "Oranje is herboren".

Hart van Nederland/ANP