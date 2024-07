Databureau: 'Oranje heeft grootste kans om EK-finale te halen'

Het vertrouwen in het Nederlands elftal is flink gestegen na de gewonnen wedstrijd tegen Roemenië. Maar ook volgens berekeningen van sportdatabureau Nielsen's Gracenote heeft Oranje van alle overgebleven ploegen op het EK de meeste kans om de finale te bereiken. Oranje zou een kans van 38 procent hebben om de eindstrijd op 14 juli in Berlijn te halen.

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt zaterdag tegen Turkije voor een plek in de halve finale. Als Nederland wint, wacht volgende week woensdag een halve finale tegen de winnaar van de kwartfinale tussen Engeland en Zwitserland.

Spanje favoriet voor titel

Hoewel Nederland de grootste kans heeft om de finale te bereiken, ziet Gracenote Spanje als de favoriet om het EK te winnen met een kans van 18,8 procent. Duitsland volgt met 17 procent, terwijl Nederland op de derde plaats staat met 16,5 procent. Andere kanshebbers zijn Frankrijk (16,4 procent), Engeland (11,9 procent), Portugal (8 procent), Zwitserland (7 procent) en Turkije (4,5 procent).

Kwartfinales

De kwartfinales beginnen vrijdag om 18.00 uur met de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland. Later die avond, om 21.00 uur, spelen Portugal en Frankrijk tegen elkaar. Op zaterdag volgen de wedstrijden Engeland - Zwitserland (18.00 uur) en Nederland - Turkije (21.00 uur).