Grote schermen niet aan te slepen in aanloop naar kwartfinale Oranje

Niet alleen de oranje versiering, kleding en tompoezen gaan als warme broodjes over de toonbank, maar ook de grote tv-schermen zijn inmiddels niet meer aan te slepen. Helemaal nu het Nederlands elftal zaterdag in de kwartfinale staat tegen Turkije. Verhuurbedrijven worden platgebeld maar moeten veel mensen teleurstellen.

Veel horecaondernemers, bedrijven en particulieren vissen achter het net als ze voor zaterdag nog een scherm willen huren. Bij sommige verhuurbedrijven was een groot deel van de beeldschermen voordat het EK begon al gereserveerd, dus die huurders hebben geluk.

De verhuurbedrijven zien allemaal dat de vraag naar schermen verder stijgt naarmate Oranje verder komt in het toernooi. "Bij een EK of WK loopt het sowieso wel", zegt Hessel Kortenbosch van Licht Geluid Huren uit Almere. "Maar zodra Oranje dichter bij de finale komt, willen nog meer mensen samen kijken in een café, of in een tuin. Nu gaat het helemaal los."

Festivals

Komend weekend staan een aantal festivals op de planning die nog even op het nippertje een groot scherm proberen te regelen. Maar niet altijd met succes. Easy2Rent moest onlangs een festivalorganisator teleurstellen. "Ze belden of we met een vrachtwagen vol grote ledschermen konden komen, maar dat gaat nu natuurlijk niet meer lukken", zegt Van der Werff. "We hebben alleen nog wat kleinere schermen over."

Sommige festivals is dit echt wel gelukt. Op onder meer Down The Rabbit Hole, Stereo Sunday, Breda Live en WiSH Outdoor kunnen festivalgangers de wedstrijd volgen. Bij Breda Live wordt het geluid wel uitgezet tijdens optredens.