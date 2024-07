Oma van Oranje-uitblinker Donyell Malen straalt van trots na goals

Na een moeizame groepsfase heeft Oranje dinsdagavond overtuigend de kwartfinale van het EK bereikt. Donyell Malen was een van uitblinkers in de achtste finale tegen Roemenië. De rappe aanvaller viel na rust in en scoorde twee keer. Reden voor extra feest bij de oma van Donyell, Marian Vogelzang-Van Ooy.

"Ja absoluut, ik ben supertrots", vertelt Marian aan Hart van Nederland. "Het waren mooie goals. Maar hij kan het natuurlijk niet alleen, het was een goede teamprestatie." Ze heeft genoten van de wedstrijd en het spel van haar kleinzoon.

Na wat matige wedstrijden moest het dinsdag gebeuren voor het Nederlands elftal. Dat zorgde ook voor extra spanning bij oma Marian. Ze volgt het EK op de voet en heeft alle wedstrijden gezien.

Dat het voetballend beter moest bij het Nederlands elftal, zag Marian ook. "Voor het eerst zat er eindelijk een beetje pit in", lacht ze. "Ze hebben gewoon lekker normaal gevoetbald."

Zaterdag staat de kwartfinale tussen Nederland en Turkije op het programma, wat opnieuw een spannende strijd beloofd te worden. En Marian juicht natuurlijk net wat harder voor haar kleinzoon. "Ik hoop op nieuwe goals van Donyell!"