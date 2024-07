Nederlands elftal verslaat Roemenië met 3-0 en gaat naar kwartfinales EK

Nederland heeft een plek in de kwartfinales bemachtigd na een 3-0 overwinning op Roemenië. Goals van Cody Gakpo en Donyell Malen brachten Oranje op een voorsprong.

Cody Gakpo maakte in de twintigste minuut het eerste doelpunt door van buiten naar binnen te komen en in de korte hoek raak te schieten. De aanvaller van Liverpool scoorde na rust nog eens. Dat doelpunt werd afgekeurd om buitenspel.

De bevrijdende tweede treffer viel in de 84e minuut alsnog. Gakpo legde de bal vanaf de achterlijn terug naar invaller Donyell Malen, die makkelijk binnen kon tikken. Malen bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-0.

6 juli

Het is de eerste keer sinds 2008 dat het Nederlands elftal in de kwartfinales van het Europees kampioenschap staat.

Oranje speelt zaterdag om 21.00 uur in de kwartfinales in Berlijn tegen Oostenrijk of Turkije. Die twee landen treffen elkaar later op dinsdag in de laatste achtste finale.