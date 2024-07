'UEFA schorst Demiral vanwege wolvengroet, speelt niet tegen Oranje'

De UEFA heeft Turkije-verdediger Merih Demiral de komende twee EK-wedstrijden geschorst. Hij speelt zaterdag dus niet tegen Oranje. Dat meldt de Duitse krant Bild. De profvoetballer bracht de 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven, na zijn doelpunt in de achtste finale tegen Oostenrijk.

De voetbalbond liet woensdag al weten een onderzoek te starten naar "vermeend ongepast gedrag" tijdens de wedstrijd. De omstreden groepering is in Frankrijk sinds 2020 verboden en staat in Duitsland onder toezicht.

Demiral had afgelopen dinsdag een grote rol tijdens de 2-1 overwinning op Oostenrijk. Hij scoorde beide doelpunten en hielp Turkije daarmee naar de kwartfinales.

'Trots om Turk te zijn'

Demiral liet eerder weten dat hij zich van geen kwaad bewust is: "De manier waarop ik feest vierde, heeft iets te maken met mijn Turkse identiteit. Daarom maakte ik dit gebaar. Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar."

De Grijze Wolven hebben banden met de ultranationalistische MHP-partij in Turkije, die daar een regering vormt met de AK-partij van president Erdogan.

De Turkse voetbalbond noemt de berichtgeving van Bild voorbarig. De beslissing zou volgens hen pas morgen worden genomen.

Turkije en Oranje treffen elkaar zaterdagavond om 21.00 uur in Berlijn.