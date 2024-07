Jerdy Schouten kan spelen tegen Turkije, maar staat wel op scherp

Jerdy Schouten is klaar voor de kwartfinale van het Nederlands elftal van zaterdag tegen Turkije op het EK. "Ik had wat stijve spieren", zei de middenvelder op een persmoment van Oranje in Wolfsburg. "Maar ik heb woensdag lang op een fiets gezeten en heb net de hele training afgewerkt."

De 27-jarige Schouten moest zich dinsdag in de slotfase van de achtste finale tegen Roemenië (3-0) laten vervangen. Nathan Aké was ook niet helemaal fit meer toen hij gewisseld werd. Maar Schouten wilde niet vertellen of de tweede aanvoerder van Nederland ook tegen Turkije kan uitkomen. "De training was net besloten", zei hij. "Dat was denk ik niet voor niets. Dus het is denk ik niet de bedoeling dat ik nu alles ga vertellen."

Balvast

Schouten speelde een uitstekende wedstrijd tegen Roemenië, samen met Tijjani Reijnders en Xavi Simons op het middenveld. Ronald Koeman vertelde vlak na de achtste finale dat hij de puzzelstukjes aardig in elkaar zag vallen. De bondscoach zocht de afgelopen weken naar de beste invulling van de middelste linie van zijn ploeg, na het wegvallen van de geblesseerde Frenkie de Jong, Teun Koopmeiners, Marten de Roon, Mats Wieffer en Quinten Timber.

Tegen Turkije moet het weer beter. Jerdy Schouten

Schouten leed als controlerende middenvelder nauwelijks balverlies tegen Roemenië. Reijnders pendelde van het ene naar het andere strafschopgebied en Simons bewoog zo goed en slim dat hij voortdurend aanspeelbaar was. "Het ging best goed", zei Schouten. "Maar we blijven ook kritisch. Tegen Turkije moet het weer beter. Dat is een heel andere tegenstander. We moeten hen anders bestrijden dan Roemenië."

Op scherp

Schouten sprak woensdag rond de training even met Nigel de Jong, de directeur topvoetbal van de KNVB die weet hoe je als controlerende middenvelder moet voetballen. "Hij vertelde me inderdaad wat nog beter kan", zei de middenvelder van PSV die zich niet druk maakt om Turkse supporters die zaterdag ongetwijfeld weer luidkeels achter hun ploeg gaan staan. "Ik heb nog nooit tegen Turkije gespeeld", vertelde de negenvoudig international van Oranje. "Maar we weten wat we kunnen verwachten. We moeten er ook van genieten."

De spelers van Turkije spelen ook op dit EK met veel passie, met al achttien gele kaarten als gevolg. Schouten is geschorst voor een mogelijke halve finale als hij een kaart krijgt tegen Turkije. "Ik had liever in een andere situatie gezeten", zei hij. "Maar als ik een gele kaart moet pakken, dan pak ik die. Het belangrijkste is dat we met onze ploeg naar de halve finale gaan."