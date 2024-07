UEFA start onderzoek naar gooien bekers door Oranjefans, flinke boete verwacht

De KNVB kan na de groepswedstrijd van Nederland tegen Frankrijk op het Europees kampioenschap rekenen op een boete van de UEFA. Fans van Oranje gooiden drinkbekers op het veld. De Europese voetbalbond start een onderzoek naar het incident.

In de eerste helft gebeurde dat toen Antoine Griezmann een hoekschop wilde nemen en na de rust onder meer toen een doelpunt van Xavi Simons werd afgekeurd. De speaker in het stadion riep op te stoppen met gooien.

Franse supporters gooiden ook bekers op het veld. Dat gebeurde ook bij een corner van Memphis Depay. Later op zaterdag meldt de UEFA naar alle waarschijnlijkheid een onderzoek te starten en de boete volgt dan een of twee dagen later.

Flinke boete

De UEFA legde eerder dit toernooi Albanië en Servië een boete op voor het gooien van voorwerpen op het veld. Albanië moest de Europese voetbalbond daarvoor 12.375 euro betalen, voor de Serviërs bedroeg de boete 4500 euro.

ANP