Heeft ‘wolvengroet’ gevolgen voor Turkse speler Demiral? UEFA start onderzoek

De Europese voetbalbond UEFA is een onderzoek gestart naar het omstreden gebaar van de Turk Merih Demiral dinsdag tijdens de achtste finale van het EK tegen Oostenrijk (2-1). De UEFA houdt het in een kort bericht op de website op een onderzoek naar "vermeend ongepast gedrag". Zaterdag speelt Oranje tegen Turkije in de kwartfinales.

Demiral vierde zijn 2-0 met de 'wolvengroet', een symbool van de ultranationalistische en extreemrechtse Turkse groepering Grijze Wolven. De groepering is in Frankrijk sinds 2020 verboden en staat in Duitsland onder toezicht.

Reactie Demiral

"De manier waarop ik feest vierde, heeft iets te maken met mijn Turkse identiteit", reageerde Demiral, in de eerste minuut ook al maker van het eerste doelpunt tegen Oostenrijk. "Daarom maakte ik dit gebaar. Ik zag mensen in het stadion die ook dit gebaar maakten. Er was geen verborgen boodschap. We zijn allemaal Turken, ik ben erg trots om Turk te zijn en dat is het doel van dit gebaar."

De verdediger zei te hopen dat hij het gebaar nog vaker kan maken om zijn blijdschap te uiten. Zaterdag treft de verdediger met Turkije Oranje in de kwartfinales.

Schorsing

Eerder dit EK stelde de UEFA een onderzoek in naar Albanese spits Mirlind Daku en schorste hem vervolgens voor twee duels. De 26-jarige aanvaller van de Russische club Roebin Kazan bracht volgens de UEFA het voetbal in diskrediet met zijn wangedrag na de groepswedstrijd van de Albanezen tegen Kroatië. Daku zou met een megafoon voor de Albanese fans beledigende liederen hebben gezongen.

