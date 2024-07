ZIEN: Oranje viert met Frenkie de Jong groot feest in de kleedkamer

Het feest barstte gisterenavond los in zowel Nederland als Berlijn onder de Oranjesupporters na de overwinning op Turkije. De feestvreugde zette zich voort in de kleedkamer van de spelers, waar zelfs de geblesseerde Frenkie de Jong van de partij was.

De teleurstelling was groot toen Frenkie de Jong tijdens de voorbereiding op het EK geblesseerd moest afhaken. Maar zaterdagavond was hij er weer bij en feliciteerde hij zijn Oranjeteamgenoten persoonlijk, zoals te zien is op deze beelden op X:

In de kleedkamer werd uitgelaten gedanst op de bekende tonen van 'Viva Hollandia' van Wolter Kroes: