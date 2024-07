Komende dagen steeds zonniger, woensdag net op tijd droog voor halve finale

Wie vandaag naar buiten gaat, kan maar beter zijn regenkleding meenemen. Op zondag blijft het nat in Nederland en verandert er weinig aan het weerbeeld van de afgelopen dagen. De temperatuur schommelt in het hele land rond de 18 graden gedurende de dag.

Morgen kunnen we uitkijken naar een zachte dag met een mix van wolken en zon. Hoewel er een enkele bui kan vallen, blijft het grotendeels droog. De temperatuur ligt tussen de 19 en 22 graden, wat iets warmer is dan vandaag.

De korte broek kan dinsdag weer uit de kast, het wordt dan zomers warm met temperaturen tussen de 24 en 29 graden. Later op de dag neemt de kans op een verfrissende regen- of onweersbui toe.

Halve finale woensdag

Na een zomerse dinsdag, is het woensdag iets koeler maar nog steeds aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 21 en 24 graden. Het is wisselend bewolkt met tussendoor wel wat ruimte voor de zon.

Met name in de middag kunnen er enkele stevige buien vallen, met lokaal kans op onweer. Vooral het binnenland is gevoelig voor buien. De kustgebieden houden het mogelijk een stuk droger. De wedstrijd kun je waarschijnlijk prima in de open buitenlucht kijken, 's avonds lijkt het weer droger te gaan worden.