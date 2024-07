Gewonden door zomerstorm, bezoekster tuincentrum bekneld onder boomtak

In het Overijsselse Olst is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt door een afgewaaide boomtak. De tak kwam op de vrouw terecht en haar benen raakten bekneld, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Het slachtoffer is door de brandweer bevrijd en vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Hoe ernstig haar verwondingen zijn, is niet bekend. In Leerdam raakte een vrouw gewond door een grote tak die door de wind was afgebroken van een boom.

Het Noordhollands Dagblad meldt dat drie mensen gewond zijn geraakt op een muziekfestival in Zuidoostbeemster. Volgens de krant waaide een tentpaal om tijdens een optreden op het festival. De gitariste van de band zou een van de gewonden zijn.

Op het weerstation in IJmuiden is het zaterdag tot storm gekomen, meldt Weeronline. "Een uur lang werd windkracht 9 gemeten, waarmee de eerste zomerstorm van dit jaar een feit is, ongeveer een jaar na zomerstorm Poly", aldus de weerdienst.

