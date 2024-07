Over de grens zijn ze onder de indruk van Oranje, vooral van 'superjoker' Weghorst

Buitenlandse media zijn onder de indruk van de ommekeer die het Nederlands elftal zaterdag in de kwartfinale van het EK wist te bewerkstelligen. "Nederland naar de halve finale, wedstrijd in zes minuten omgedraaid", kopt de Duitse krant Bild bijvoorbeeld op haar website. De meeste kranten hebben speciale aandacht voor Wout Weghorst en doelman Bart Verbruggen.

Het inbrengen van "superjoker" Weghorst was wat de wedstrijd deed kantelen, stelt Berliner Zeitung, dat de "stalen zenuwen" van Oranje roemt. De komst van de spits na rust zorgde volgens de krant "voor meer impulsen in het aanvalsspel van Oranje". Ook licht het dagblad doelman Verbruggen eruit, die in de slotfase "een beslissende bijdrage leverde" bij het afslaan van het Turkse slotoffensief.

Gedaanteverwisseling

De grote ommekeer in de wedstrijd had toen al plaatsgevonden. In de 70e minuut maakte Stefan de Vrij de gelijkmaker, nadat het Nederlands elftal eerst met 0-1 achter was gekomen. Vlak erna werd het ook nog 2-1 voor Nederland. Het Franse L'Equipe zag dat Oranje, dat aanvankelijk "verstoken was van ideeën", een "gedaanteverwisseling" onderging naarmate de wedstrijd zijn ontknoping naderde.

De Britse krant The Guardian roemt het felle begin van Oranje, maar zag daarna dat de spelers van het Nederlands elftal "bezweken onder de pure wilskracht, agressie, energie en het lawaai dat van hun tegenstander afstraalde". Het dagblad schrijft dat bondscoach Ronald Koeman "wist dat zijn spelers tegen een muur aanliepen" en daarom Weghorst inbracht. "Wiens komst uiteindelijk het tij deed keren".

Tabloid The Sun kan het niet laten om toch nog even aan te stippen dat Weghorst "door de fans van Manchester United voor altijd zal worden herinnerd als een regelrechte flop tijdens zijn uitleenperiode op Old Trafford". Maar ook die krant kan er niet omheen dat de boomlange spits "is uitgegroeid tot de supersub van Nederland".

The Times voegt daaraan toe dat Verbruggen Oranje in de slotfase behoedde voor een slopende verlenging, waardoor het Nederlands elftal woensdag in de halve finale tegen Engeland "misschien iets frisser" zal zijn.

Het Belgische persbureau Belga stelt dat het Nederlands elftal in de openingsfase van de wedstrijd zijn status als favoriet waarmaakte. "Maar gaandeweg de eerste helft nam Turkije de regie over". Belga stelt dat het inbrengen van "breekijzer" Weghorst Nederland aanvankelijk niet dichter bij een gelijkmaker bracht. Maar Verbruggen hield Oranje in de wedstrijd, aldus het persbureau. En in het laatste wedstrijdkwart schudde het Nederlands elftal alsnog "een comeback uit de mouw".

Hart van Nederland/ANP