2-1 voor Oranje, halve finale EK in zicht

Via een schot van Gapko is Nederland in de 75e minuut op een 2-1 voorsprong gekomen door een eigen goal van Turkije. De bloedstollende kwartfinale is omgekeerd in het voordeel van Oranje.

In de 70ste minuut wist Nederland 1-1 te maken tegen Turkije. Eerder in de kwartfinale van het EK kwam Turkije op 0-1. Gelukkig kopte Stefan de Vrij Nederland naar een gelijkspel.

Door heel Nederland hebben voetbalfans zich verzameld om de EK-kwartfinale tussen Nederland en Turkije te kijken. Onder andere in Middelburg, Utrecht en Den Haag zitten de kroegen en terrassen stampvol.

In Utrecht is het gezellig druk. Onder meer in de cafés aan het Lucasbolwerk en aan de Nobelstraat kijken tientallen mensen gehuld in het oranje de wedstrijd. In Café Vredenburg is er veel gegil als Oranje in de buurt van het Turkse doel komt. Ook in Utrecht zijn veel gelegenheden die die wedstrijd uitzenden, zoals Tivoli dat helemaal is helemaal uitverkocht.

Groot scherm

In café Emma in de buurt van de Haagse binnenstad zit het vol Oranjefans. Naast fans die aan tafels zitten staat het hele café vol, ook zitten voetbalfans op de bar. De wedstrijd is te volgen op drie verschillende schermen. De meeste bezoekers hebben iets van oranje aan, de een draagt alleen een shirt van het Nederlands elftal, of een oranje stropdas, een ander een volledig oranje onesie. De tafels zijn bezaaid met plastic bekers bier en de zaak is oranje aangekleed.

De kaarten om de kwartfinale op groot scherm te kijken in het Westerpark in Amsterdam zijn helemaal uitverkocht, laat de organisatie weten. Ook een Turks buurthuis in Amsterdam-West zit al helemaal vol, meldt AT5. Op een foto is te zien hoe er behalve Turkse ook Nederlandse vlaggetjes zijn opgehangen.

