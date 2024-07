Tientallen fans vervolgd na EK-duel Nederland-Turkije

De Duitse politie heeft 64 strafrechtelijke onderzoeken gestart naar aanleiding van gebeurtenissen na de wedstrijd tussen Nederland en Turkije, die zaterdag in Berlijn plaatsvond. Enkele tientallen supporters worden verdacht van onder andere het toebrengen van lichamelijk letsel, het uiten van beledigingen en drugsgebruik. De identiteit van de verdachten is nog niet bekend.

Voorafgaand aan de wedstrijd besloot de Berlijnse politie een mars van Turkse supporters stil te leggen, omdat deelnemers de 'wolvengroet' brachten, een symbool van de ultranationalistische groepering Grijze Wolven. Aan deze optocht namen ongeveer 8000 Turken deel.

Agenten gewond

Volgens het Duitse persbureau dpa liepen er zaterdag zo'n 19.000 supporters mee in een Nederlandse fanmars. Hierbij deden zich volgens de politie geen noemenswaardige incidenten voor.

In totaal waren er 3200 agenten op de been in Berlijn. Twee agenten raakten gewond tijdens het handhaven van de orde. Nederland won de wedstrijd met 2-1 van Turkije en neemt het woensdag op tegen Engeland.

