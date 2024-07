Journalisten aangevallen tijdens rellen in Den Haag: 'Probeerden Cobra in auto te gooien'

Bij PersVeilig zijn drie meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd bij de rellen in Den Haag na de EK-wedstrijd Nederland - Turkije. Dat bevestigt een woordvoerder van het meldpunt na berichtgeving door De Telegraaf.

Een melding kwam van een fotograaf die werd bekogeld met eieren en vervolgens geschopt, vertelt de woordvoerder. Een andere melding kwam van een verslaggever naar wie zwaar vuurwerk werd gegooid.

Zodra ze de camera zagen

De derde melding werd gedaan door een verslaggever van De Telegraaf. Hij werd naar eigen zeggen aangevallen op de Vaillantlaan in de Haagse Schilderswijk. "Zodra ze de camera zagen, keerde de hele groep zich tegen ons”, zegt de journalist tegen de krant.

"Ik had de indruk dat het geen jongeren uit de wijk waren maar een groep die alleen maar uit was op rotzooi. Ze gooiden eieren en later ook vuurwerk dat zo zwaar was dat de autoalarmen afgingen. Ze probeerden Cobra’s in onze auto te gooien en probeerden spullen te stelen. Ik kreeg een harde klap tegen mijn slaap en nog een flinke tik op mijn gezicht."

Volgens de journalist hebben Turkse voetbalfans ervoor gezorgd dat de daders uiteindelijk weggingen en ze veilig weg konden komen.