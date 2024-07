Nederlandse en Turkse fans gaan met elkaar op de vuist en bekogelen ME na kwartfinale

Hoewel op veel plekken Turkse en Nederlandse voetbalsupporters de EK-wedstrijd gebroederlijk naast elkaar hebben gekeken, bleef niet overal de sfeer gezellig zaterdagavond. In de Berlijnse fanzone gaan de fans met elkaar op de vuist en ook in de Haagse Schilderswijk loopt het uit de hand.

Vlak na de Nederlandse winst (2-1) bij de kwartfinale braken relletjes uit in de fanzone van de UEFA bij de Branenburger Tor in Berlijn. De politie greep snel in, waarna de fanzone leeg stroomde. De politie van Berlijn had duizenden agenten ingezet voor de wedstrijd en arresteerde een onbekend aantal personen.

In Den Haag verliep het minder gunstig. Daar werden de politie en de Mobiele Eenheid (ME) bekogeld met onder meer vuurwerk nadat moesten ingrijpen omdat de sfeer ook daar vlak na de wedstrijd omsloeg.

"Het is er erg druk op straat, de situatie gaat voortdurend op en neer", liet een politiewoordvoerder weten. Of er gewonden zijn gevallen bij de bekogeling met het vuurwerk en het ingrijpen van de ME kon de politie zaterdagnacht nog niet zeggen.

Wolvengroet

Voor de kwartfinale beëindigde de Duitse politie een feestelijke optocht van Turkse voetbalsupporters naar het Olympiastadion in Berlijn, omdat de supporters de omstreden "wolvengroet" bleven maken. Eerder die zaterdagmiddag had de politie de optocht al kort stilgelegd omdat Turkse fans het handgebaar maakten. Tijdens de wedstrijd maakten tientallen Turkse supporters ook het handgebaar.

De wolvengroet is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Hoewel het handgebaar in Duitsland niet verboden is, beschouwt de politie het als een "politieke boodschap". Een optocht van voetbalsupporters mag niet worden gebruikt om die te uiten, aldus de politie.

Duizenden Nederlandse fans liepen ook gezamenlijk, zingend en dansend, naar het Olympiastadion. De politie hoefde niet in te grijpen bij de oranjemars. Oranje won de kwartfinale met 2-1 en bereikte voor het eerst in twintig jaar de halve finale van een Europees kampioenschap.

Hart van Nederland/ANP