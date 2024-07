Turkse fans steken vuurwerk af voor spelershotel Oranje: 'Treurig'

Bij Europese wedstrijden komt het vaak voor: uitfans die proberen de spelers van de thuisploeg wakker te houden door 's nachts vuurwerk af te steken. Dit fenomeen was op het EK tot nu toe weinig te zien, maar daar brengen de Turkse fans verandering in.

Op video's die rondgaan op sociale media is te zien hoe zij vuurwerk afsteken bij het hotel in Berlijn van de Oranje-spelers. Op X is deze video te zien. Turkse fans zouden om 02.23 uur vuurwerk afsteken bij het spelershotel van Oranje:

Op X reageren mensen wisselend op de vuurwerkvideo. Een gebruiker noemt het treurig: "Was de eerste paar keer leuk en origineel. Spelers worden hoogstens even wakker en slapen daarna gewoon weer verder. Heb ook niet de indruk dat het ooit geholpen heeft".

Anderen zien de humor er wel van in: "Wel bijzonder dat ze bij voorbaat een overwinning van Oranje op deze wijze vieren".