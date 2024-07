Keeper Verbruggen is man of the match, vindt Nederland: 'Wat een legend'

Nederlandse voetbalfans zijn erg te spreken over wat ons elftal zaterdagavond heeft laten zien in de EK-kwartfinale tegen Turkije. De deelnemers van ons Hart van Nederland-panel geven de wedstrijd een dikke voldoende: een 7. Keeper Bart Verbruggen is wat hen betreft de man of the match.

Het cijfer is niet zo hoog als bij de vorige wedstrijd tegen Roemenië, toen kreeg de ploeg een 7,6. Maar in vergelijking met de wedstrijd tegen Oostenrijk zijn de fans nu een stuk positiever, toen kreeg de wedstrijd een 4,1. Het vertrouwen in Oranje neemt ook toe.

33 procent van de voetbalfans uit het panel denkt dat we een goede kans maken om kampioen te worden. Dat betekent dat een meerderheid, 67 procent, nog steeds denkt dat we geen kampioen kunnen worden. Maar er zijn wel meer mensen die in het elftal geloven dan bij de vorige wedstrijd. Toen dacht nog maar 27 procent dat we het EK konden winnen.

'Aardige en intelligente gozer'

Oranjefans vinden Stefan de Vrij, die de gelijkmaker erin kopte, en Wout Weghorst twee van de beste spelers van zaterdagavond. De Vrij krijgt 18 procent van de stemmen en Weghorst 14. Maar vooral trots zijn ze op keeper Bart Verbruggen.

Hij behoedde het Nederlands elftal in de slotfase van de gewonnen kwartfinale tegen Turkije (2-1) met een geweldige reflex op een inzet van Semih Kilicsoy voor een verlenging. Na de wedstrijd liet hij volgens kijkers ook nog eens een hele sympathieke kant van zichzelf zien door de eer vooral bij de andere spelers neer te leggen.

"We hadden in deze wedstrijd een stuk of zes keepers", zei hij. "Zoveel jongens hebben hun hele hebben en houwen voor de bal gegooid toen het moest. Dat geeft je als doelman zo'n veilig gevoel."

Online raken mensen niet uitgepraat over de "aardige en intelligente gozer", zoals iemand hem noemt. "Wat een talent en fijn communicerende jonge keeper is Bart Verbruggen! 21 jaar, fier en rustig", schrijft iemand anders op X. Zo blijft het complimenten regenen. "Bescheiden, rustig maar wel gedreven." en "Wat een legend die Verbruggen. Rust, uitstraling. Sympathiek. Bescheiden. Koning."

Slechtste speler

Voetbalfans zijn daarentegen absoluut niet te spreken over Memphis Depay. Hij krijgt 39 procent van de stemmen van de panelleden. Dat is niet nieuw. Depy is na iedere wedstrijd tot nu toe de minst geliefde speler. Hij kan op weinig sympathie rekenen van de fans. Veel mensen vinden dat hij tegen Engeland woensdag uit de basis gehaald moet worden.