Brand door aangestoken explosief bij woning, verderop explosief in auto gevonden

Agenten hebben in de nacht van maandag op dinsdag een explosief gevonden in een auto op de Beijerlandsestraat in Rotterdam. In de omgeving zijn drie mensen aangehouden, meldt een woordvoerster van de politie.

Bij een woning aan de Wolphaertsbocht in Rotterdam is om 01.35 uur korte tijd brand ontstaan door een aangestoken explosief dat niet is ontploft. Niemand raakte gewond en er is nauwelijks schade. Niemand is aangehouden.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om de bom onschadelijk te maken.

ANP