Flinke stijging: bijna 7000 doden door ongelukkige val in 2023

Het aantal mensen dat overlijdt door een noodlottige val blijft schrikbarend stijgen. In 2023 stierven bijna 7000 mensen in Nederland doordat ze struikelden of uitgleden. Dat komt neer op gemiddeld 19 sterfgevallen per dag. Dit is een toename van bijna 12 procent vergeleken met een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS.

Vooral onder mensen van 90 jaar en ouder, en onder patiënten in zorginstellingen, is de toename groot. Meer vrouwen dan mannen komen door een val om het leven. Daarbij moet worden opgemerkt dat sterfgevallen door valpartijen met voertuigen zoals fietsen niet zijn meegerekend in deze cijfers.

De laatste paar jaar stijgt het aantal mensen dat gewond raakt bij een ongelukkige val. Door valpreventietraining te volgen, kunnen ouderen leren hoe ze beter kunnen vallen, zodat ze minder snel blessures oplopen:

1:34 Vaker ernstig letsel bij ouderen die vallen: 'Ik viel vier of vijf keer per week'

Een noodlottige val is volgens het CBS met afstand de meest voorkomende niet-natuurlijke doodsoorzaak in ons land. Het aantal doden door vallen is ruim twee keer zo hoog als het aantal mensen dat overlijdt door zelfmoord, verkeersongelukken, en moord bij elkaar opgeteld.

Vergrijzing

Het CBS merkt op dat de vergrijzing en de bevolkingsgroei een rol spelen in de stijgende aantallen, maar zelfs gecorrigeerd voor deze factoren is het aantal dodelijke valpartijen fors gestegen. Tien jaar geleden stierven nog 18 op de 100.000 Nederlanders aan een val, vorig jaar waren dat er 39.

