Dode en gewonde bij steekincident in Vorden, 'slachtoffers gevonden in caravan'

In het Gelderse dorp Vorden zijn een dode en een gewonde aangetroffen, nadat daar eerder een steekincident was. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie.

De steekpartij vond rond 11.00 uur plaats aan de Larenseweg. Een politiewoordvoerder zegt verder niets over waar en hoe het incident zich heeft afgespeeld. Volgens regionale media werden de overleden persoon en de gewonde gevonden in een caravan op camping De Goldberg.

De politie onderzoekt wat er is gebeurd en wie welke rol had.