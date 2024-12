Nooit meer flesje parfum weggooien: binnenkort mag er meer vloeistof in handbagage

De topman van de koepel van luchtvaartmaatschappijen (IATA) verwacht dat het einde van de beperkingen op vloeistoffen en gels in de handbagage nabij is. Sinds 2006 mag je niet meer dan 100 milliliter per flesje en niet meer dan een liter in totaal meenemen in het vliegtuig. Bovendien moet alles in een plastic zak.

Benieuwd hoe je zo snel mogelijk door de securitycheck van Schiphol komt? Bekijk de tips in de video hierboven.

'Strenge regels verdwijnen'

De regels werden ingevoerd om te voorkomen dat criminelen of terroristen gevaarlijke vloeistoffen mee aan boord zouden nemen. De scanners van toen waren alleen lang niet zo geavanceerd als de scanners van nu. De topman Willie Walsh vertelde tijdens een persconferentie in Zwitserland dat er geluiden zijn dat 'te zijner tijd' de regels zullen verdwijnen. Hij kan alleen nog niet zeggen wanneer dat het geval gaat zijn.

Nederlandse vliegvelden

Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hadden de afgelopen jaren scanners waardoor reizigers verpakkingen groter dan 100 milliliter mee konden nemen in hun handbagage. Maar door nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie moesten de luchthavens dit beleid per 1 september van dit jaar terugdraaien. Brussel wilde de vloeistofregels in alle lidstaten van de Europese Unie namelijk gelijktrekken.

ANP/Hart van Nederland