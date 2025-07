Geen chaos: zo gaat Rotterdam Airport om met drukte tijdens zomervakantie

Het zomerseizoen is begonnen en dat merken ze op de luchthavens. Die zijn druk. Schiphol heeft zelfs 7 procent meer reizigers dan vorig jaar. En ook de kleinere luchthavens in Nederland verwerken veel reizigers. Zo heeft Rotterdam The Hague Airport dit jaar niet meer vluchten, maar wel meer passagiers door grotere vliegtuigen.

Joep van de Customer Experience zorgt dat alles op rolletjes verloopt tijdens de drukkere zomervakantie. Hart van Nederland liep een dag met hem mee, is te zien in bovenstaande video.