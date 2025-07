Deze maandag is de drukste dag op Schiphol, zó kom je toch snel door de beveiliging

Nu regio Midden-Nederland ook vakantie heeft, is de zomervakantie in heel Nederland officieel aan de gang en dat gaan reizigers merken op Schiphol. De luchthaven verwacht maandag 21 juli de drukste vertrekdag van deze zomer, met maar liefst 86.000 reizigers die hun koffers pakken. Vlieg jij deze week vanaf Schiphol? Met deze tips ga jij zo relaxt mogelijk door de check-in, paspoortcontrole en de beveiliging heen.

In totaal verwacht de luchthaven deze zomer 13 miljoen passagiers te verwerken. Dat zijn er zo’n zeven procent meer dan vorig jaar. Elke dag trekken gemiddeld 200.000 mensen door het vliegveld: van vertrekkende vakantiegangers tot overstappers en aankomers. Daarmee zit Schiphol weer bijna op het niveau van voor corona.

Zo snel mogelijk door de securitycheck op Schiphol? Deze tips helpen je enorm:

2:08 Nooit meer wachten op Schiphol: met deze tips ben je in no-time door de securitycheck

De meeste reizigers kiezen voor zonzekere bestemmingen. Spanje, Italië en Griekenland staan bovenaan de lijst, gevolgd door Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Hoewel de extreme drukte van een paar jaar geleden is aangepakt, waarschuwt Schiphol wel voor langere wachttijden bij de incheckbalies, beveiliging en paspoortcontrole.

Minder stress

Voor wie deze week op het vliegtuig stapt, zijn er wat handige tips om minder stress te ervaren. Zo kun je vooraf een tijdslot reserveren voor de beveiliging. Daarmee mag je in een apart rijtje op een afgesproken tijdstip, wat vaak sneller gaat. Ook kun je via WhatsApp updates over je vlucht ontvangen, zodat je niet steeds hoeft te zoeken.

Tips voor soepel vertrek vanaf Schiphol: Kom niet te vroeg of te laat: check hoe laat jouw incheckbalie opent.

Check de drukte op Schiphol.nl voordat je vertrekt.

Reserveer een tijdslot voor de beveiliging.

Trek lichte kleding aan en makkelijke schoenen.

Houd paspoort en boardingkaart bij de hand.

Reis zoveel mogelijk met handbagage.

Wegen rond Schiphol zijn deels afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat kan tot een uur extra reistijd opleveren. Rijkswaterstaat raadt aan om met de trein te komen. Maar ook dat is niet zonder problemen: tussen 14 en 30 juli is er beperkt treinverkeer tussen Amsterdam-Zuid en Schiphol.