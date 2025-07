Zomer vol wegafsluitingen: hier loop je flinke vertraging op

Deze zomer voert Rijkswaterstaat grootschalige werkzaamheden uit op diverse hoofdwegen in ons land, waardoor jij mogelijk vertraging oploopt. Hieronder lees je welke trajecten dit betreft, wat er precies gebeurt en hoe je hier als weggebruiker het best op inspeelt.

Woordvoerder van Rijkswaterstaat, Bart Audenaert, vertelt tegenover Hart van Nederland dat de werkzaamheden juist deze zomer moeten gebeuren: "Dat heeft twee belangrijke oorzaken, sommige werkzaamheden zijn nu eenmaal beter uit te voeren in de zomer, denk dan bijvoorbeeld aan asfalteren. In andere seizoenen gaat dit minder goed. Ook is het in de zomer rustiger op de wegen, waardoor minder mensen hinder ondervinden".

Hieronder staan alle grote werkzaamheden deze zomer:

A10 Zuid en Oost: afsluiting richting Hengelo Van 26 juni tot 12 juli is de A10 afgesloten tussen knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel. Op de Zuidring werkt Rijkswaterstaat aan het Zuidasdok, met onder meer steunpunten voor een nieuwe fly-over. Op de Oostring wordt het asfalt, vangrails en voegen vernieuwd. Verkeer wordt omgeleid via de A5 en A9. Houd rekening met een extra reistijd die kan oplopen tot 60 minuten. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. A76: onderhoud tussen Simpelveld en Nuth Tussen 4 en 16 juli vinden werkzaamheden plaats aan de A76. Dit gebeurt in drie fasen. Omleidingen zijn ingesteld en de extra reistijd kan tot 30 minuten bedragen. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. A10 West: onderhoud tweede Coentunnel Van 12 juli tot 15 september is de tweede Coentunnel richting Zaandam dicht. Rijkswaterstaat plaatst hier hittewerende platen over een lengte van 600 meter. Verkeer wordt omgeleid via de A10 Zuid en Oost. De eerste tunnelbuis blijft wel open. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. A4: minder rijstroken tussen De Hoek en Burgerveen Vanaf 11 juli tot 20 augustus wordt het asfalt en een duiker tussen De Hoek en Burgerveen vervangen. Er zijn minder rijstroken beschikbaar in beide richtingen. Ook is van 25 juli tot 20 augustus de A5 richting Schiphol dicht tussen Raasdorp en De Hoek. Verkeer wordt omgeleid via de N11, A12, A2 en A9. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. N492: renovatie Spijkenissebrug De Spijkenissebrug wordt van 17 juli tot 1 september grondig gerenoveerd. De brug is niet continu afgesloten, maar wel wekelijks van donderdagavond tot dinsdagochtend. Verkeer wordt omgeleid via de A15. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. A27: verbreding richting Utrecht en Breda Van 25 juli tot 4 augustus is de A27 richting Utrecht dicht tussen knooppunten Gorinchem en Everdingen. Daarna volgt van 1 tot 13 augustus de afsluiting richting Breda tussen Everdingen en Gorinchem. Houd rekening met omleidingen en 30 tot 60 minuten extra reistijd. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. A58: onderhoud rond Breda en Bergen op Zoom De A58 richting Breda is afgesloten tussen De Stok en Princeville van 25 juli tot 3 augustus. Daarna volgt van 4 tot 13 augustus een afsluiting richting Bergen op Zoom. Omleidingen lopen via de A16 en A17. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. A12: onderhoud richting Utrecht Van 22 augustus tot 1 september sluit Rijkswaterstaat de A12 tussen Maanderbroek en Lunetten voor groot onderhoud. Er wordt 60 km asfalt vervangen. Omrijden kan via de A30, A1 en A27. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur. Meer informatie over de werkzaamheden lees je hier. A73: groot onderhoud tussen Ewijk en Neerbosch De tweede fase van groot onderhoud aan de A73 start op 22 augustus en loopt door tot 20 oktober. Er zijn versmalde rijstroken en in weekenden volledige afsluitingen. Reken op extra reistijd.

Op onderstaande afbeelding zijn alle grote werkzaamheden deze zomer weergegeven:

Beeld: Rijkswaterstaat

Overige en kleinere werkzaamheden zijn te lezen op de site van Rijkswaterstaat.

Controleer voor vertrek

Naast deze grote projecten zijn er volgens Rijkswaterstaat ook kleinere werkzaamheden die voor files kunnen zorgen. Kijk daarom altijd voor vertrek op de actuele verkeersinformatie, om deze zomer verrassingen onderweg te voorkomen.

"Mocht je met warm weer stil komen te staan, zorg dan altijd voor voldoende water", aldus Audenaert. "Wanneer je met pech stil komt te staan is het ook verstandig om een paraplu mee te nemen om jezelf te beschermen tegen de zon".