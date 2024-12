Rijkswaterstaat zoekt privédetectives voor 'mysterieus voorwerp' langs A4

Rijkswaterstaat roept woensdag via sociale media alle privédetectives van Nederland op om te onderzoeken wat er precies op de vangrail ligt langs de A4 bij Den Haag. Ter hoogte van hectometerpaal 49,7 ligt namelijk een 'mysterieus voorwerp' op de vangrail. Bij de verkeersdienst is het nog een raadsel wat het precies is.

Op sociale media maakt Rijkswaterstaat van tijd tot tijd een grapje, maar over één ding zijn ze bloedserieus: het negeren van rode kruizen. In de bovenstaande video leggen ze uit tot welke gevaarlijke situaties dit kan leiden.

"Wij twijfelen tussen een uitgebrande droger of een fauteuil", schrijft Rijkswaterstaat Verkeersinformatie grappend bij het bericht. Onder het bericht reageren sommige mensen dat ze denken te weten wat het is, maar veel anderen hebben geen idee en zijn benieuwd naar de oplossing van het mysterie.

Wie nieuwsgierig is, moet nog even geduld hebben. Het voorwerp wordt pas na de spits verwijderd, om onnodige hinder op de weg te voorkomen. Zodra het voorwerp is opgehaald, belooft de verkeersdienst met het verlossende antwoord.