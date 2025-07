Op vakantie vanaf Schiphol? Pas op: afgesloten wegen en extreme drukte verwacht

Als je deze zomer op vakantie gaat vanaf Schiphol moet je met meerdere dingen rekening houden. Niet alleen wordt er extreme drukte op de luchthaven verwacht, ook is de luchthaven slechter bereikbaar door wegwerkzaamheden.

Rijkswaterstaat waarschuwt voor een vertraging van zeker 60 minuten voor mensen die van en naar Schiphol reizen. Dat heeft te maken met groot onderhoud aan de A4, tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Burgerveen. Van vrijdag 11 juli tot woensdag 20 augustus wordt daar het asfalt vernieuwd.

Zo zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk door de securitycheck komt:

2:08 Nooit meer wachten op Schiphol: met deze tips ben je in no-time door de securitycheck

"We verwachten in de gehele periode ernstige verkeershinder voor het verkeer tussen Amsterdam en Den Haag, inclusief voor verkeer van en naar Schiphol. Houd rekening met vertraging tot 60 minuten."

Ook drukte op luchthaven

Maar ook op de luchthaven zelf wordt drukte verwacht. Tot eind augustus rekent Schiphol op 13 miljoen reizigers, ruim 7 procent meer dan vorig jaar. Dagelijks gaat het om meer dan 200.000 vertrekkende, aankomende en overstappende reizigers. Reizigers moeten er vooral rekening mee houden dat ze soms langer moeten wachten bij de check-in, de securitycontrole of paspoortcontrole.

Tips?

Dus hoe kom je zo snel mogelijk bij je gate op Schiphol? De luchthaven raadt iedereen aan goed voorbereid op pad te gaan. Zo adviseert de luchthaven mensen gebruik te maken van de gratis tijdsloten voor de security. Reizigers kunnen nu ook via WhatsApp meldingen ontvangen over hun vlucht, zoals gatewijzigingen, vertragingen en boardinginformatie. Verder herinnert Schiphol reizigers eraan dat powerbanks niet zijn toegestaan in de ruimbagage. Die moeten dus mee in de handbagage.

De Koninklijke Marechaussee geeft mensen het advies om vooraf te bekijken of hun reisdocumenten nog geldig zijn en of er nog openstaande boetes zijn.