De zomervakantie begint: hier kun je drukte verwachten

De zomervakantie begint vrijdag in regio Zuid van het land. Dat betekent files op de weg en wachtrijen op het vliegveld. Zowel ANWB als Schiphol waarschuwen voor een aantal drukke plekken vrijdag en de rest van het weekend. Vanaf de middag kan het verkeer al vaststaan.

De meeste vertraging voorziet de ANWB op de wegen in Noord-Brabant, in het midden van het land, in Gelderland en op de A2 en A27 van Utrecht naar het zuiden. Verder waarschuwt de ANWB voor de wegwerkzaamheden aan de zuidkant van Amsterdam. Die leiden al dagen tot lange files in en rond de hoofdstad.

Grenscontroles en de Tour de France

Mocht je naar het buitenland rijden met de auto, dan moet je vanwege grenscontroles rekenen op extra vertraging bij de Duitse grens. In Duitsland wordt het onder meer druk bij Hamburg en ten zuiden van München, aldus de ANWB. In Duitsland wordt op zo'n 1200 plekken aan de weg gewerkt.

In Frankrijk rekent de ANWB zaterdag op drukte op de A7 en op de A9 van Orange naar de Spaanse grens. Ook rond Lille voorziet de ANWB verkeersdrukte door de start van de Tour de France.

Soepel door de paspoortcontrole

Ga je met het vliegtuig naar een zonnige bestemming? Ook dan moet je rekening houden met drukte. Tot eind augustus rekent Schiphol op 13 miljoen reizigers, ruim 7 procent meer dan vorig jaar. Dagelijks gaat het om meer dan 200.000 vertrekkende, aankomende als overstappende reizigers.

De drukste vertrekdag is naar verwachting maandag 21 juli met 86.000 reizigers. Deze zomer vertrekken de meeste vakantiegangers naar Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Griekenland. Ook Italië, de Verenigde Staten en Turkije zijn gewilde bestemmingen.

Reizigers moeten er vooral rekening mee houden dat ze soms langer moeten wachten bij de check-in, de securitycontrole of paspoortcontrole.

Zo zorg je ervoor dat je zo snel mogelijk door de securitycheck komt:

2:08 Nooit meer wachten op Schiphol: met deze tips ben je in no-time door de securitycheck

Schiphol raadt iedereen aan goed voorbereid op pad te gaan. Zo adviseert de luchthaven mensen gebruik te maken van de gratis tijdsloten voor de security. Reizigers kunnen nu ook via WhatsApp meldingen ontvangen over hun vlucht, zoals gatewijzigingen, vertragingen en boardinginformatie. Verder herinnert Schiphol reizigers eraan dat powerbanks niet zijn toegestaan in de ruimbagage. Die moeten dus mee in de handbagage.

De Koninklijke Marechaussee geeft mensen het advies om vooraf te bekijken of hun reisdocumenten nog geldig zijn en of er nog openstaande boetes zijn.