Minder mensen op vakantie naar het buitenland door klimaatverandering

Steeds minder mensen gaan in de zomermaanden op vakantie, blijkt uit de woensdag verschenen ANWB Vakantiemonitor. Van de mensen die in juli en augustus wel de koffers pakken, kiezen de meesten voor een vakantie in eigen land in plaats van een tripje naar het buitenland. Veel reizigers houden bij de keuze voor hun vakantiebestemming namelijk rekening met de gevolgen van klimaatverandering.

Nu de zomervakantie vrijdag van start gaat in het zuiden van het land, kunnen de koffers weer gepakt worden. Maar veel minder mensen zijn van plan dit te gaan doen, blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor waar tweeduizend Nederlanders tussen de 18 en 80 jaar aan deelnamen. Vorig jaar ging 73 procent van de Nederlanders tijdens het hoogseizoen op reis, maar dit jaar gaat slecht 57 procent op vakantie.

Zelf een hele reis of vakantie uitstippelen is best een gedoe. Steeds meer mensen grijpen daarom naar hulpmiddelen en dat is anno 2025 vooral TikTok en ChatGPT, zo is te zien in onderstaande video:

2:03 Danila plaatst reistips op social media, steeds meer mensen boeken zo een vakantie

Klimaatverandering

Ook de keuze voor het vakantieland is veranderd, blijkt uit de ANWB Vakantiemonitor. Bijna 55 procent van de vakantiegangers geeft aan dat de gevolgen van klimaatverandering grote tot enige invloed hebben op de keuze van hun vakantiebestemming. Daarbij houden reizigers rekening met onder meer extreme hitte, droogte, bosbranden en overstromingen. Reizigers kiezen eerder voor bestemmingen met een stabieler klimaat.

Vakantie in eigen land wordt daarentegen steeds populairder. Waar vorig jaar 30 procent voor een bestemming in Nederland koos, gaat dit jaar gaat 37 procent van de Nederlanders naar een camping, huisje of hotel in eigen land. Ook de temperatuur speelt daarin een rol. Nederlandse zomers zijn volgens het KNMI 1 graad warmer dan een eeuw geleden, en dat is voldoende voor zomers weer met warme en tropische dagen.