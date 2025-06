Vakantieganger profiteert: inflatie zakt door goedkope vlucht en verblijf

De inflatie in Nederland is in mei gedaald naar 3,3 procent ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit definitieve cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is een afkoeling vergeleken met april, toen de inflatie nog op 4,1 procent stond. De terugval komt vooral door dalende reiskosten.

Door de hoge inflatie leven mensen een stuk ongezonder, werd eerder al bekend. In de video boven dit artikel zie je waarom.

Vooral internationale vliegtickets waren fors goedkoper. Waar deze in april nog 20,8 procent duurder waren dan een jaar eerder, waren ze in mei juist 20,3 procent goedkoper dan in mei 2024. Dat scheelt flink voor vakantiegangers. Ook de prijzen voor verblijven in bungalowparken daalden. Volgens het CBS komt dat doordat de meivakantie dit jaar eerder viel en mei daardoor minder vakantiedagen telde dan vorig jaar. Tijdens vakanties zijn toeristische prijzen vaak tijdelijk hoger door de grote vraag.

Europese rekenmethode

Op maandbasis daalden de consumentenprijzen met 0,5 procent. Ook als we kijken naar de Europese meetmethode kwam de inflatie in Nederland iets lager uit dan eerder gedacht, namelijk op 2,9 procent in plaats van 3 procent. Deze methode houdt geen rekening met eigenwoningbezit. Toch bleef de inflatie in Nederland hoger dan het gemiddelde in de eurozone. Daar daalde de inflatie van 2,2 naar 1,9 procent. Volgens het CBS komt dat vooral doordat voedsel, drank en tabak in Nederland harder in prijs stegen dan in andere landen.

Inflatie eurozone

De daling van de inflatie lijkt vooral tijdelijk en seizoensgebonden. Goedkopere vakantievluchten en minder vrije dagen drukken de gemiddelde prijzen, maar voor veel huishoudens blijven de dagelijkse boodschappen een flinke kostenpost.