Huizenprijzen stijgen weer: gemiddeld 10,9 procent in meeste gemeenten

Weer zijn de prijzen van bestaande koopwoningen gestegen. In het eerste kwartaal van 2025 zijn de prijzen in bijna alle gemeenten gestegen ten opzichte van vorig jaar, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De huizenprijzen stegen gemiddeld met 10,9 procent in de eerste drie maanden van het jaar. De stijgende trend, die in de meeste gemeenten zichtbaar is, zette daarmee door.

In februari werd duidelijk dat een starter inmiddels 91.000 euro nodig heeft voor een koopwoning, is te zien in bovenstaande video.

De prijzen van bestaande koopwoningen bereikten in juli 2022 een piek. Daarna sloeg de trend om en daalden de prijzen enige tijd. Sinds juni 2023 is de trend volgens het CBS weer stijgend. In de meeste grotere gemeenten was dit beeld zichtbaar. In veel kleinere gemeenten was er niet of in mindere mate sprake van een daling in 2022 en een omslag eind 2023. Deze gemeenten vertoonden veelal slechts een afvlakking van de prijsstijgingen.

De prijzen stegen in Bunnik het meest met 19,8 procent, gevolgd door Waddinxveen met 18,7 procent en Gouda met 18 procent. Texel en Vught waren de enige twee gemeenten met dalende huizenprijzen ten opzichte van vorig jaar. De prijzen daalden daar respectievelijk met 1,4 procent en 0,1 procent.

11 procent hoger

Het CBS meldde eerder al dat de prijzen ook aan het begin van het tweede kwartaal verder zijn gestegen. Zo lagen de prijzen van bestaande koopwoningen in april gemiddeld 10,2 procent hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. Gemiddeld kostte een woning 472.054 euro. Volgens het CBS liggen de prijzen inmiddels gemiddeld 11 procent hoger dan tijdens de piek in juli 2022.

Dat huizen duurder worden heeft onder andere te maken met de vraag die veel groter is dan het krappe aanbod. Ook de dalende hypotheekrente heeft een rol gespeeld, evenals gestegen inkomens waardoor mensen meer te besteden hadden.

ANP