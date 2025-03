Huizen nóg duurder: gemiddeld 467.000 euro voor koopwoning

Wie in februari een huis wilde kopen, moest daar flink voor in de buidel tasten. Bestaande koophuizen waren toen gemiddeld 10,6 procent duurder dan een jaar eerder, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster. Daarmee komt de gemiddelde koopprijs uit op maar liefst 467.363 euro.

Hoewel huizen nog steeds duurder worden, vlakt de stijging wel iets af. In januari stegen de prijzen nog met 11,5 procent en in december met 10,9 procent. Vergeleken met januari dit jaar zijn huizen nu gemiddeld 0,1 procent duurder.

Record na record

Sinds juni 2023 gaan de prijzen onafgebroken omhoog en elke maand sneuvelt er een nieuw record. De huidige woningprijzen liggen inmiddels 9,6 procent hoger dan het vorige hoogtepunt, dat in juli 2022 werd bereikt.

De aanhoudende stijging komt vooral doordat er veel meer vraag is dan aanbod. Kopers kunnen bovendien meer lenen, doordat de lonen zijn gestegen en de hypotheekrente eerder flink daalde. Al lijken sommige hypotheekaanbieders hun rente inmiddels weer iets te verhogen, aldus De Hypotheekshop begin deze maand.

Ondanks het tekort gingen er in februari toch 16.356 woningen van de hand. Dat is ruim 18 procent meer dan in dezelfde maand vorig jaar, aldus het CBS en het Kadaster.

Nieuwe woningen

Ondertussen lukt het de overheid maar niet om het woningaanbod op peil te brengen. Het kabinet wil jaarlijks 100.000 nieuwe woningen bouwen, maar dat doel werd de afgelopen jaren niet gehaald. De stikstofregels zorgen voor extra vertraging. Volgens Bouwend Nederland kunnen momenteel 244.000 huizen niet gebouwd worden, omdat er eerst een natuurvergunning nodig is.

ANP