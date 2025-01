Huizenprijzen blijven stijgen: gemiddelde woning nu bijna half miljoen

De huizenprijzen in Nederland zijn in het laatste kwartaal van 2024 opnieuw flink gestegen, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). In vergelijking met dezelfde periode in 2023 betaalden kopers gemiddeld 11,5 procent meer voor een woning, wat neerkomt op ruim 483.000 euro. Dit is wederom een record, al is de stijging minder fors dan in de voorgaande kwartalen.

Vooral in kleine gemeenten is de prijsstijging opvallend groot: gemiddeld 13,5 procent. In grote steden met meer dan 100.000 inwoners bleef de stijging beperkt tot 11,4 procent. In middelgrote gemeenten stegen de prijzen met iets meer dan 12 procent. Volgens de NVM heeft meer dan 40 procent van de Nederlandse gemeenten inmiddels een gemiddelde huizenprijs van boven de vijf ton.

Zeven doden in vier weken tijd, mensen met een baan die geen huis kunnen vinden: de woningnood in Den Haag neemt alarmerende vormen aan. Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

Het aantal verkochte woningen steeg met 20 procent ten opzichte van een jaar eerder, met ruim 43.000 verkopen in het vierde kwartaal. Het aanbod bleef stabiel met 26.000 woningen te koop eind december. Volgens de NVM hielpen de dalende hypotheekrente en de stijgende lonen kopers om een huis te vinden.

Prijs nieuwbouw stabiel

Ook de nieuwbouwmarkt trok aan. Aangesloten makelaars zetten in 2024 32.000 nieuwbouwhuizen te koop, het hoogste aantal sinds 2020. De gemiddelde prijs van een nieuwbouwhuis bleef al twee jaar stabiel rond 470.000 euro, dankzij een focus op betaalbare bouw, aldus de NVM.

