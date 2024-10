Woningmarkt blijft krap: huizenprijzen stijgen nog verder in 2025

Slecht nieuws voor iedereen die nog op zoek is naar een koopwoning, ook in 2025 blijven de huizenprijzen stijgen. Wel vlakt de groei iets af ten opzichte van dit jaar. Dat verwachten economen van ABN AMRO in hun nieuwste rapport over de woningmarkt. Zij voorspellen dat koopwoningen in 2024 met 8,5 procent in prijs zullen stijgen en in 2025 met 7 procent. Eerder ging de bank nog uit van stijgingen van respectievelijk 7,5 procent en 5 procent.

De woningmarkt is al jaren oververhit; voor minder dan 300.000 euro is het vinden van een huis geen gemakkelijke taak. Maar het kan ook anders, zoals te zien is in de bovenstaande video.

De hogere woningprijzen worden vooral veroorzaakt door stijgende lonen en een dalende hypotheekrente. Deze ontwikkelingen maken het voor mensen mogelijk om meer te lenen, wat de concurrentie op de woningmarkt verder aanwakkert. "Er wordt weer vaker overboden bij de aankoop van woningen", aldus Philip Bokeloh, econoom Woningmarkt bij ABN AMRO. Ook het toegenomen vertrouwen onder huizenkopers drijft de prijzen op.

Overstappen naar nieuwbouw

Opvallend is dat bestaande woningen sneller in prijs stijgen dan nieuwbouwwoningen. Volgens Bokeloh worden nieuwbouwwoningen door de lage hypotheekrente echter aantrekkelijker, waardoor steeds meer gezinnen overstappen naar nieuwbouw. Dit zorgt ervoor dat hun oude woningen op de markt komen, wat de doorstroming kan bevorderden

Toch verwacht ABN AMRO dat dit doorstroom-effect in de loop van 2025 zal afnemen. Dit komt door het tekort aan nieuwbouwwoningen dat in de toekomst steeds nijpender wordt. De oplevering van nieuwbouwwoningen stagneert, waardoor minder mensen naar een nieuwbouw kunnen verhuizen.

Te weinig nieuwe woningen

Tot nu toe zijn er ongeveer 90.000 woningen in aanbouw genomen, maar de overheidsdoelstelling om jaarlijks minimaal 100.000 nieuwe woningen te realiseren blijft vooralsnog buiten bereik. "Hierdoor zal het tekort aan beschikbare woningen voorlopig aanhouden," concludeert Bokeloh.

Hart van Nederland - ANP