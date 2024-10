Starters moeten gemiddeld 42.000 euro inleggen om een huis te kopen

Starters op de woningmarkt moesten gemiddeld 42.000 euro eigen geld inleggen om een eigen huis te kopen. Dit blijkt uit cijfers over het derde kwartaal van 2024 van Hypotheken Data Netwerk (HDN). De stijgende huizenprijzen en hogere hypotheekbedragen maken het voor starters steeds moeilijker om een woning te financieren.

Doorstromers, die hun huidige woning verkopen en een nieuwe kopen, hadden minder moeite om de financiering rond te krijgen. Zij legden gemiddeld 35.000 euro eigen geld in en kochten vaak duurdere huizen, met prijzen rond de 600.000 euro. De kloof tussen starters en doorstromers groeit hierdoor steeds verder.

Naast het kopen van huizen was er ook een toename in hypotheekaanvragen voor verbouwingen. Vooral huishoudens die hun woning willen verduurzamen of uitbreiden, deden vaker een beroep op verhogingen van hun hypotheek. Deze groep groeide met 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde bedrag voor verbouwingen steeg ook, naar ruim 55.000 euro.

Ondanks dat, daalde het aantal hypotheekaanvragen niet; juist het tegenovergestelde gebeurde. Er werden 74.820 aanvragen ingediend voor woningkoop, een stijging van 20 procent ten opzichte van vorig jaar.