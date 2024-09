Gemiddelde hypotheekrente in twee jaar niet zo laag geweest

De gemiddelde hypotheekrente ligt op het laagste niveau in twee jaar tijd. Dat meldt De Hypotheker. De hypotheekadviseur verwacht ook dat de hypotheekrentes nog verder omlaag gaan. Dat is goed nieuws voor huizenkopers.

De gemiddelde hypotheekrente die voor tien jaar wordt vastgezet met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) komt op dit moment uit op 3,78 procent. In september 2022 was dat nog 4,04 procent. Volgens De Hypotheker is er nu zeven weken een lichte daling te zien, ook bij hypotheekrentes met een andere rentevaste periode.

"Dit is voor huizenkopers een positieve ontwikkeling", zegt commercieel directeur Mark de Rijke van De Hypotheker. "Veel jonge huizenkopers willen in deze oververhitte woningmarkt maximaal lenen en geven de voorkeur aan een 10-jaarsrente. Voor deze groep is het gunstig dat hun leencapaciteit bij een dalende rente toeneemt."

Grote concurrentie

Toch zal die rente niet heel hard omlaag gaan. "Met de verwachte aankondiging van een nieuwe rentedaling door de ECB, kunnen de kapitaalmarktrentes verder dalen, waarbij de vaste hypotheekrentes met enige vertraging zullen volgen", legt hij uit. Maar vanwege de grote concurrentie verwacht hij dat de daling bescheiden zal blijven.

ANP