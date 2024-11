Huizenprijzen verder omhoog: grootste stijging in twee jaar

De prijzen van bestaande koopwoningen in Nederland zijn in oktober opnieuw fors gestegen. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster betaalden kopers gemiddeld €467.355 voor een woning. Dit is een stijging van 11,5 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Het tempo waarin de huizenprijzen toenemen is het hoogst in ruim twee jaar.

Ten opzichte van september stegen de prijzen in oktober met 0,9 procent. Na een piek in juli 2022 volgde aanvankelijk een daling, maar sinds juni 2023 is de opwaartse trend terug. De gemiddelde huizenprijs ligt inmiddels 7,4 procent boven de piek van vorig jaar zomer.

Zeven doden in vier weken tijd, mensen met een baan die geen huis kunnen vinden: de woningnood in Den Haag neemt alarmerende vormen aan. Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

Grotere leencapaciteit

CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen stelt dat de oververhitting op de woningmarkt voortduurt. “Kopers kunnen meer betalen en het aanbod blijft schaars,” aldus Van Mulligen. Ook hypotheekadviseur De Hypotheker ziet dat gestegen salarissen en een lichte daling van de hypotheekrente hebben gezorgd voor een hogere leencapaciteit. Het gemiddelde hypotheekbedrag voor de aankoop van een woning bereikte in het derde kwartaal een recordhoogte.

De vraag naar woningen blijft groot: in oktober wisselden 18.131 huizen van eigenaar, een stijging van ruim 15 procent ten opzichte van een jaar eerder. In de eerste tien maanden van dit jaar zijn 164.661 woningen verkocht, bijna 12 procent meer dan in dezelfde periode in 2022.

Doorstroming verbeteren

Het CBS benadrukt het belang van nieuwbouwwoningen om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren. Nieuwe woningen zorgen vaak voor het vrijkomen van meerdere bestaande huizen. Het kabinet wil jaarlijks 100.000 woningen bouwen, maar volgens ABN AMRO-economen is dit doel nog niet binnen bereik. Tot nu toe zijn ongeveer 90.000 woningen in aanbouw genomen, waarvan de oplevering pas over één tot twee jaar wordt verwacht.

ANP